Arte | i quadri di Picasso invecchiano | colpa della tela di cotone e degli oli Adnkronos 3

(Di lunedì 19 aprile 2021) () – I risultati ottenuti sono stati combinati con l’esame visivo delle crettature e dei problemi meccanici delle pitture per stabilire ipotesi sulle differenze di degrado. Questa è una delle prime volte che viene adottato un approccio basato su tecniche di documentazione non invasive, analisi chimico-fisiche e osservazioni del danno meccanico per fornire una visione del possibile contributo che ogni strato ha sul degrado osservato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

VENEZIA. Risolto il mistero dell'invecchiamento dei quadri di Pablo Picasso (1881-1973): è colpa della trama della tela in cotone, degli oli usati (contenenti sia il tradizionale olio di lino, sia oli ...