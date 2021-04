William e Harry camminano insieme dopo i funerali di Filippo, in un video i primi segnali di pace (Di domenica 18 aprile 2021) primi segnali di pace tra William e Harry dopo i funerali del Principe Filippo. Le foto e i video che documentavano la distanza non solo fisica tra loro hanno fatto il giro del mondo. Uniti fin da bambini, si sono allontanati nell’arco degli ultimi due anni, dopo quella che gli inglesi hanno ribattezzato Megxit e, soprattutto, dopo le accuse di razzismo lanciate da Harry e dalla moglie Meghan Markle contro la famiglia reale britannica durante l’intervista bomba rilasciata a Oprah Winfrey. Ma il lutto condiviso per la scomparsa del nonno sembrerebbe averli riavvicinati. Il video di William e Harry vicini dopo i ... Leggi su cityroma (Di domenica 18 aprile 2021)ditradel Principe. Le foto e iche documentavano la distanza non solo fisica tra loro hanno fatto il giro del mondo. Uniti fin da bambini, si sono allontanati nell’arco degli ultimi due anni,quella che gli inglesi hanno ribattezzato Megxit e, soprattutto,le accuse di razzismo lanciate dae dalla moglie Meghan Markle contro la famiglia reale britannica durante l’intervista bomba rilasciata a Oprah Winfrey. Ma il lutto condiviso per la scomparsa del nonno sembrerebbe averli riavvicinati. Ildivicinii ...

