Vitalizi | Crimi | “Rischio cascata dopo Formigoni | M5S non starà a guardare”

(Di domenica 18 aprile 2021) “Pur di riassegnare ilo a Robertoil centrodestra al Senato ha piegato, interpretato a piacimento e stravolto norme e regolamenti”. A scriverlo su Facebook è il reggente M5S Vito. “La decisione presa in Commissione contenziosa dai senatori Caliendo (Forza Italia), Pillon e Riccardi (Lega) rischia di causare un ignobile effetto a: ora – scrive il pentastellato – potranno tornare a chiedere ilo anche i senatori condannati per mafia o terrorismo. È obbligatorio domandarci se questo effetto collaterale sia casuale oppure voluto, perché quando si tratta di fare i furbi e calpestare i diritti e i doveri, questa gente te la ritrovi sempre in prima fila”. “Tutto questo è inaccettabile e il MoVimento 5 Stelle nonla ...

... arrivando ad attaccare la nostra Paola Taverna che ha il solo demerito (per loro) di aver contrastato e cercato di fermare questa ignobile operazione", aggiunge. "A lei e ai colleghi che si ..."