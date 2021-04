Ultime Notizie Serie A: Gattuso resta al Napoli? Critiche a Ronaldo (Di domenica 18 aprile 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 09.45 – DAZN, Superlega anti Champions: appoggio da Juve, Milan e Inter – Come rivela il Corriere dello Sport, il magnate Blavatnik, proprietario di DAZN, sarebbe pronto a formare una Superlega europea contrapposta alla Champions League: avrebbero dato la loro adesione Juve, Inter, Milan e forse la Roma. L’appoggio dunque delle big per i diritti tv si spiegherebbe in questo modo. Ore 09.15 – Caso tamponi Lazio: mercoledì test del DNA a Immobile e Strakosha – Il caso tamponi non è affatto concluso e continua ancora ad impegnare la Lazio. Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, nella giornata di mercoledì verrà effettuato un test del DNA per Ciro Immobile e Thomas Strakosha dai periti ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 09.45 – DAZN, Superlega anti Champions: appoggio da Juve, Milan e Inter – Come rivela il Corriere dello Sport, il magnate Blavatnik, proprietario di DAZN, sarebbe pronto a formare una Superlega europea contrapposta alla Champions League: avrebbero dato la loro adesione Juve, Inter, Milan e forse la Roma. L’appoggio dunque delle big per i diritti tv si spiegherebbe in questo modo. Ore 09.15 – Caso tamponi Lazio: mercoledì test del DNA a Immobile e Strakosha – Il caso tamponi non è affatto concluso e continua ancora ad impegnare la Lazio. Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, nella giornata di mercoledì verrà effettuato un test del DNA per Ciro Immobile e Thomas Strakosha dai periti ...

