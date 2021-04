Torino - Roma, le pagelle della Gazzetta: Mandragora domina, 8. Fazio in declino: 4,5 (Di domenica 18 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di domenica 18 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La...

Advertising

CarolRadull : Fixtures Premier League Arsenal vs. Fulham 3.30pm Manchester Utd vs. Burnley 6pm Serie A Milan vs. Genoa 1.30p… - Gazzetta_it : Ribaltone Toro: ripresa da favola e la Roma scompare. Fonseca, zona Europa addio? #torinoroma - ZZiliani : #Sanabria toccasana del #Torino che rimonta la #Roma e conquista 3 punti d’oro dopo il 4-3 di #CagliariParma. I gra… - TarallucciE : @gloriapoch72 @ZZiliani La #SuperLeague è una schifezza, non è più calcio senza Napoli, Roma, Fiorentina, Torino,… - TarallucciE : @ZZiliani La #SuperLeague è una schifezza, non è più calcio senza Napoli, Roma, Fiorentina, Torino, Lazio ecc,ma a… -