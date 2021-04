Stefano Zecchi: «In Italia la pandemia gestita in modo criminale». E lancia accuse durissime (Di domenica 18 aprile 2021) «Leonardo Sciascia diceva che i comunisti prendono una parola e la usano come un cappio per impiccarti. Ma io sfuggo a questo cappio perché credo che chi ha commesso gravi errori di natura amministrativa, se non ha la dignità di assumersene la responsabilità deve trovare qualcuno che gliele assegna». Stefano Zecchi è durissimo. In un’intervista a La Verità, ribadiscedi volere una “Norimberga del Covid”. Questo perché in Italia la diffusione del coronavirus «è stata gestita in modo criminale». E sui “colpevoli” ci sono pochi dubbi. «Mi riferisco in particolare al governo giallorosso». Stefano Zecchi boccia il governo Conte Il giudizio di Zecchi è nettissimo. Durante l’esecutivo di Conte «c’erano ministri che, dall’alto delle loro ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 18 aprile 2021) «Leonardo Sciascia diceva che i comunisti prendono una parola e la usano come un cappio per impiccarti. Ma io sfuggo a questo cappio perché credo che chi ha commesso gravi errori di natura amministrativa, se non ha la dignità di assumersene la responsabilità deve trovare qualcuno che gliele assegna».è durissimo. In un’intervista a La Verità, ribadiscedi volere una “Norimberga del Covid”. Questo perché inla diffusione del coronavirus «è statain». E sui “colpevoli” ci sono pochi dubbi. «Mi riferisco in particolare al governo giallorosso».boccia il governo Conte Il giudizio diè nettissimo. Durante l’esecutivo di Conte «c’erano ministri che, dall’alto delle loro ...

Advertising

giannisassari08 : RT @GiorgiaMeloni: Ringrazio Stefano Zecchi per il sostegno alla nostra mozione di sfiducia al Ministro #Speranza. Per sostenere la mozio… - GiuseppeP1972 : RT @GiorgiaMeloni: Ringrazio Stefano Zecchi per il sostegno alla nostra mozione di sfiducia al Ministro #Speranza. Per sostenere la mozio… - Alessan77616441 : RT @GiorgiaMeloni: Ringrazio Stefano Zecchi per il sostegno alla nostra mozione di sfiducia al Ministro #Speranza. Per sostenere la mozio… - Lest67619041 : RT @GiorgiaMeloni: Ringrazio Stefano Zecchi per il sostegno alla nostra mozione di sfiducia al Ministro #Speranza. Per sostenere la mozio… - sarra25853327 : RT @GiorgiaMeloni: Ringrazio Stefano Zecchi per il sostegno alla nostra mozione di sfiducia al Ministro #Speranza. Per sostenere la mozio… -