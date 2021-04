Reggio Emilia Polizia provinciale | tutti i numeri di un anno di lavoro

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 18 aprile 2021) 23 sanzioni in materia di caccia e 66 in materia di pesca, oltre a 5 denunce all’autorità giudiziaria per reati in materia di fauna selvatica, con il sequestro di una ventina di animali (due, un cervo e una lepre, purtroppo già abbattuti abusivamente,gli altri – tra cui 6 fagiani, 7 cardellini, una ghiandaia, un lucherino e un luì – invece liberati); altre 294 sanzioni durante i 2.461 controlli effettuati, anche in occasione del primo lockdown (24 i verbali per spostamenti non autorizzati), alla circolazione sulla rete stradale; il coordinamento dei ben 745 coadiutori impegnati nel debellare la vera e propria invasione di nutrie che da alcuni anni si è registrata anche nel nostro territorio, mettendo tra l’altro a rischio la tenuta degli argini (ben 16.880 gli esemplari abbattuti). Sono solo alcunidel ...