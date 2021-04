(Di domenica 18 aprile 2021) Oggi, a partire dalle ore 11, l’appuntamento settimanale conlacon Ignazio La Russa e Walter Jeder sul sito del,Ecco il programma:Gli ospiti di oggi saranno l’on. Carolina Varchi, il prof. Francesco Alberoni, l’on. Marco Osnato. Parleremo del ddl Zan, ledi maggioattività commerciali e degli stadi per il calcio e i luoghi dello sport. L'articolod'Italia.

Advertising

SecolodItalia1 : Radio University, dal ddl Zan al nodo delle riaperture. Segui la diretta sul Secolo d’Italia - FratellidItalia : RT @Ignazio_LaRussa: Radio University - il Dibattito della Domenica - Elotyr : RT @Ignazio_LaRussa: Radio University - il Dibattito della Domenica - Ignazio_LaRussa : Radio University - il Dibattito della Domenica - Anyinat29614179 : RT @MaziNnamdiKanu: University of Radio Biafra -

Ultime Notizie dalla rete : Radio University

Secolo d'Italia

... immunologo all'College di Londra e membro del Joint Committee of Vaccination and ... Parlando a Bbc4 , l'accademico britannico ha poi avvertito che i vaccini, 'per quanto importanti', ...Vincenzo Nibali, frattura del: Giro d'Italia a rischio/ "Farò l'impossibile..." "Un legame " ...confortevole (e giudicata anche molto sexy da una recente ricerca della Nottingham Trent)...Alle ore 11, l'appuntamento settimanale con Radio University .Diretta con Ignazio La Russa e Walter Jeder sul sito del Secolo d’Italia ...Grazie a due nuovi studi gli astronomi acquisiscono nuove informazioni sul misterioso lampo radio veloce ripetuto più vicino conosciuto ...