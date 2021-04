Online l’edizione digitale 2021 di TravelArt Liguria City Game

Leggi su lopinionista

(Di domenica 18 aprile 2021) Per scoprire le bellezze dellabasterà scaricare gratuitamente la App “La Mia” ed iniziare a giocare GENOVA. È stato presentato nei giorni scorsi, edizione in formatodel gioco lanciato con successo da Agenzia Ine da Fondazione Carige prima del Covid e diventato un cult per chi ama laè un progetto di promozione turistica e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale attraverso le più moderne tecniche di gamification, già utilizzate neldel 2019, quale modalità fortemente innovativa per fare promozione del territorio. Il gioco rappresenta un’occasione per conoscere la bellezza di tanti borghi della, semplicemente scaricando ...