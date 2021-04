Napoli, le scelte di Gattuso: in attacco tutto su Osimhen (Di domenica 18 aprile 2021) Gennaro Gattuso vuole prendersi la rivincita del girone d’andata e nella sfida con l’Inter punterà tutto sul ritrovato Osimhen La gara d’andata tra Inter e Napoli vinta dai nerazzurri segnò l’inizio della cavalcata di Conte e l’insorgere dei primi mugugni di De Laurentiis. In questi giorni si parla tanto di un possibile addio di Gattuso a fine stagione: quel che è certo è che il tecnico del Napoli è concentratissimo sulla sfida di questa sera. Finalmente i partenopei potranno contare su una rosa ampia, con un ritrovato Osimhen che partirà dal primo minuto. Per Mertens ci sarà spazio nella ripresa anche perché Zielinski ha recuperato e sarà regolarmente in campo dal 1?. Per il resto più Politano di Lozano secondo La Gazzetta dello Sport, in mediana si consolida il duo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021) Gennarovuole prendersi la rivincita del girone d’andata e nella sfida con l’Inter punteràsul ritrovatoLa gara d’andata tra Inter evinta dai nerazzurri segnò l’inizio della cavalcata di Conte e l’insorgere dei primi mugugni di De Laurentiis. In questi giorni si parla tanto di un possibile addio dia fine stagione: quel che è certo è che il tecnico delè concentratissimo sulla sfida di questa sera. Finalmente i partenopei potranno contare su una rosa ampia, con un ritrovatoche partirà dal primo minuto. Per Mertens ci sarà spazio nella ripresa anche perché Zielinski ha recuperato e sarà regolarmente in campo dal 1?. Per il resto più Politano di Lozano secondo La Gazzetta dello Sport, in mediana si consolida il duo ...

