MotoGP, Alex Marquez: “Il ritorno in gara di Marc farà bene a tutti” (Di domenica 18 aprile 2021) Alex Marquez oggi ha tagliato per la prima volta il traguardo nel Motomondiale 2021 andando a punti a Portimao, nel GP del Portogallo, terza prova del calendario iridato della MotoGP. A fine gara lo spagnolo ha parlato al sito speedweek.com. Questo il bilancio della gara: “Il risultato va bene, ma la distanza dalla vetta è troppo grande. Non sono riuscito a ridurre il divario durante la gara, quindi alla fine ho deciso di desistere. Questa prova è stata importante per me dopo i ritiri in Qatar. Marc mi ha battuto nella prima gara finita insieme. Non mi piace. Ho provato a prenderlo, ma non ci sono riuscito“. Sul ritorno in gara di Marc: “Questo è un giorno speciale per me e la mia ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021)oggi ha tagliato per la prima volta il traguardo nel Motomondiale 2021 andando a punti a Portimao, nel GP del Portogallo, terza prova del calendario iridato della. A finelo spagnolo ha parlato al sito speedweek.com. Questo il bilancio della: “Il risultato va, ma la distanza dalla vetta è troppo grande. Non sono riuscito a ridurre il divario durante la, quindi alla fine ho deciso di desistere. Questa prova è stata importante per me dopo i ritiri in Qatar.mi ha battuto nella primafinita insieme. Non mi piace. Ho provato a prenderlo, ma non ci sono riuscito“. Sulindi: “Questo è un giorno speciale per me e la mia ...

