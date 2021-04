Milly Carlucci parla della nuova edizione di Ballando con le Stelle (Di domenica 18 aprile 2021) Milly Carlucci su Instagram ha annunciato che la macchina di Ballando con le Stelle è già tornata in moto ed il retweet volgare di qualche giorno fa – fatto dall’account ufficiale della trasmissione – sembrerebbe essere un ricordo lontano. “Stiamo preparando la nuova edizione. Vorremmo più di tutto fare un Ballando con le Stelle con il pubblico. L’assenza di pubblico in sala toglie. Il grande interlocutore è il pubblico da casa ma non c’è l’applauso, la risata, il brusio, il “buu” di disapprovazione, etc. Pensa alle coppie che vedono una platea vuota e la giuria con un giudizio tiepido. Rimangono così… L’applauso ti sostiene. Il cuore ti va nel sottoscala. Vorremmo fare Ballando col pubblico. Bisogna capire le nuove ... Leggi su biccy (Di domenica 18 aprile 2021)su Instagram ha annunciato che la macchina dicon leè già tornata in moto ed il retweet volgare di qualche giorno fa – fatto dall’account ufficialetrasmissione – sembrerebbe essere un ricordo lontano. “Stiamo preparando la. Vorremmo più di tutto fare uncon lecon il pubblico. L’assenza di pubblico in sala toglie. Il grande interlocutore è il pubblico da casa ma non c’è l’applauso, la risata, il brusio, il “buu” di disapprovazione, etc. Pensa alle coppie che vedono una platea vuota e la giuria con un giudizio tiepido. Rimangono così… L’applauso ti sostiene. Il cuore ti va nel sottoscala. Vorremmo farecol pubblico. Bisogna capire le nuove ...

