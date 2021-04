Immobile: 'I miei gol per la Champions. Sull'autorete...' (Di domenica 18 aprile 2021) ROMA - É tornato a segnare, Ciro Immobile . Due gol, una liberazione. Dopo un digiuno lungo otto partite ecco la doppietta contro il Benevento . Il bottino poteva anche essere più pieno senza il ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 aprile 2021) ROMA - É tornato a segnare, Ciro. Due gol, una liberazione. Dopo un digiuno lungo otto partite ecco la doppietta contro il Benevento . Il bottino poteva anche essere più pieno senza il ...

Advertising

sportli26181512 : Immobile: 'I miei gol per la Champions. Sull'autorete...': L'attaccante della Lazio è tornato ad esultare con una d… - silvyeb54 : Esprimo i miei complimenti ????a Ciro Immobile per la grande prestazione oggi ????#lazio??benevento????? - laziolibera : Immobile: 'L' #Ucl? Non molleremo fino alla fine anche se le altre devono fare un passo falso. So che la squadra ha… - ktmgds : @cessagds capelli biondi e lucenti, baciati dal sole, le ricadevano mossi sulle spalle. per un secondo elektra rima… - amposted_ : RT @youtellthem: avevo 10 anni: i miei genitori erano fuori casa e volevo fare una cosa carina cucinando dei muffin. appena accendo il forn… -