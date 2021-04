Il Torino batte la Roma in rimonta: 3-1, grazie a una super ripresa (Di domenica 18 aprile 2021) Successo in rimonta dei granata nella sfida delle 18: a Torino, i padroni di casa superano 3-1 la Roma e conquistano tre punti pesanti per la salvezza Seconda vittoria consecutiva per il Torino di Davide Nicola: i granata hanno la meglio contro una Roma rimaneggiata, vincendo 3-1 in rimonta nel match delle 18 valido per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 18 aprile 2021) Successo indei granata nella sfida delle 18: a, i padroni di casaano 3-1 lae conquistano tre punti pesanti per la salvezza Seconda vittoria consecutiva per ildi Davide Nicola: i granata hanno la meglio contro unarimaneggiata, vincendo 3-1 innel match delle 18 valido per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

