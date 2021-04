Foggia | anziana trovata morta in casa | forse si tratta di omicidio

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 18 aprile 2021) Una donna di 90 anni è statanel suo appartamento a San Marco La Catola. L’viveva lì da sola. La donna è statacon un’ampia ferita alla testa. A scoprire il terribile accaduto è stato il figlio della donna: non sentendola da diverse ore, ha deciso di chiamare i soccorsi, e lì sono giunti i carabinieri che adesso hanno avviato le indagini per capire cosa sia accaduto. È ancora in fase di accertamento se si siato di un fatto accidentale o di. La– a quanto si apprende – è statain disordine ma da una prima ispezione le porte e le finestre non presenterebbero segni di effrazione. I carabinieri, che stanno ascoltando parenti e amici della vittima, stanno anche verificando se dall’appartamento ...