F1 GP Emilia-Romagna 2021: scintille Bottas-Russell, volano un dito medio e un pugno sul casco (Di domenica 18 aprile 2021) scintille sul circuito di Imola, dove è in corso il GP dell’Emilia-Romagna 2021, George Russell e Valtteri Bottas sono stati protagonisti di un incidente e tra i due gli animi si sono surriscaldati. Il pilota della Williams è infatti sceso dalla macchina e si è avvicinato minaccioso a quella del suo avversario. I due sono stati protagonisti di un duro scontro nel quale sono volate scintille: Bottas ha mostrato il dito medio e Russell ha risposto con un pugno sul casco. Inoltre, come si evince dalle numerose parolacce nel team radio, il britannico non ha preso bene l’accaduto, ritenendo Bottas responsabile dell’incidente. IL VIDEO DELL’INCIDENTE ... Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021)sul circuito di Imola, dove è in corso il GP dell’, Georgee Valtterisono stati protagonisti di un incidente e tra i due gli animi si sono surriscaldati. Il pilota della Williams è infatti sceso dalla macchina e si è avvicinato minaccioso a quella del suo avversario. I due sono stati protagonisti di un duro scontro nel quale sono volateha mostrato ilha risposto con unsul. Inoltre, come si evince dalle numerose parolacce nel team radio, il britannico non ha preso bene l’accaduto, ritenendoresponsabile dell’incidente. IL VIDEO DELL’INCIDENTE ...

Advertising

ScuderiaFerrari : È il grande giorno ?? Il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna è qui ?? @autodromoimola… - luigidimaio : Quest’anno #ImolaGP si chiamerà Gran premio del #MadeinItaly e dell’Emilia-Romagna. Un progetto ambizioso, che nasc… - luigidimaio : Nell’intervista che ho rilasciato a @Gazzetta_it ho parlato del mito di Enzo Ferrari, della mia passione per la @F1… - Paladino70 : RT @ItalianAirForce: Le @FrecceTricolori sulla griglia di partenza dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di #Imola per il @Form… - stardancwr : RT @f1dp_: MAX MAX MAX SUPER MAX MAX MAX MAX VENCE O GP DA EMILIA ROMAGNA!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Emilia Romagna Verstappen vince a Imola davanti a Hamilton e Norris Max Verstappen vince il Gran Premio dell'Emilia Romagna. Gara ricca di colpi di scena a Imola con tanto di bandiera rossa al 34° giro per uno spaventoso incidente tra la Mercedes di Valtteri Bottas e la Williams di George Russell conclusosi ...

F1, Gp Imola: Verstappen davanti a Hamilton e Norris, Ferrari giù dal podio IMOLA - Max Verstappen vince il Gran Premio dell'Emilia Romagna, secondo appuntamento stagionale della Formula 1. L'Olandese ottiene la prima vittoria dell'anno chiudendo con un grande margine su Lewis Hamilton, secondo davanti a Lando Norris. La ...

Coronavirus. L'aggiornamento: su 30.416 tamponi, 1.076 nuovi positivi. Scendono sia le terapie intensive (-14), che gli altri reparti (-73) Regione Emilia Romagna Interviste Top-3 Imola 2021: Verstappen, Hamilton, Norris Max Verstappen ha conquistato la sua prima vittoria della stagione al termine di un intensissimo e infinito Gran Premio dell’Emilia Romagna. Il pilota olandese della Red Bull si è imposto nella ...

F1, GP Emilia Romagna 2021: La nuova vita nel paddock day 2 Prenotiamo il tavolo per la cena, ma il problema è relativo: sono solo 3 ospiti e la sala contiene almeno 40 tavoli. Un giornalista inglese dice chiaramente che le TV pagano per il… Leggi ...

Max Verstappen vince il Gran Premio dell'. Gara ricca di colpi di scena a Imola con tanto di bandiera rossa al 34° giro per uno spaventoso incidente tra la Mercedes di Valtteri Bottas e la Williams di George Russell conclusosi ...IMOLA - Max Verstappen vince il Gran Premio dell', secondo appuntamento stagionale della Formula 1. L'Olandese ottiene la prima vittoria dell'anno chiudendo con un grande margine su Lewis Hamilton, secondo davanti a Lando Norris. La ...Max Verstappen ha conquistato la sua prima vittoria della stagione al termine di un intensissimo e infinito Gran Premio dell’Emilia Romagna. Il pilota olandese della Red Bull si è imposto nella ...Prenotiamo il tavolo per la cena, ma il problema è relativo: sono solo 3 ospiti e la sala contiene almeno 40 tavoli. Un giornalista inglese dice chiaramente che le TV pagano per il… Leggi ...