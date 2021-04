Dazn: “Nessun interesse a discussioni per la Superlega” (Di domenica 18 aprile 2021) Dazn ha precisato che né l’azienda né il patron Lev Blavatnik, sono in alcun modo coinvolti o interessati ad entrare nelle discussioni relative alla costituzione di una Superlega e che Nessuna conversazione in questa direzione ha avuto luogo. E questa la nota con la quale Dazn ha precisato le indiscrezioni uscite in mattinata su un L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 18 aprile 2021)ha precisato che né l’azienda né il patron Lev Blavatnik, sono in alcun modo coinvolti o interessati ad entrare nellerelative alla costituzione di unae chea conversazione in questa direzione ha avuto luogo. E questa la nota con la qualeha precisato le indiscrezioni uscite in mattinata su un L'articolo

