Cosa sappiamo dello stato di salute di Alexei Navalny (Di domenica 18 aprile 2021) L'oppositore russo in carcere da febbraio «potrebbe morire da un momento all'altro», secondo i suoi medici Leggi su ilpost (Di domenica 18 aprile 2021) L'oppositore russo in carcere da febbraio «potrebbe morire da un momento all'altro», secondo i suoi medici

Advertising

ilpost : Cosa sappiamo dello stato di salute di Alexei Navalny - PBPcalcio : Non sappiamo cosa gli abbia detto #Ibra. Ma questa cosa che ad alcuni è permesso insultare e ad altri non è perdona… - PBPcalcio : Non sappiamo cosa sia stato detto prima.. e non si capisce tutto. Peró a questo punto sarebbe da cercare di capirne… - AltroEmanuele : @ilpost Cosa sappiamo del perché la #Merkel non ci pensa proprio a bloccare #NorthStreamII? - _shamelesss_ : @bi_bi_naa Ma guarda se fosse un mio amico già da prima che accadesse questa cosa l'altra sera non sarebbe più un m… -