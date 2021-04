Bitcoin | brusca discesa delle quotazioni nella notte - 11% In deciso calo tutte le valute digitali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 aprile 2021) Week end nero per il, la valuta digitale più nota al mondo. La criptovaluta accusa undi oltre l’11% e scende a 53.356 dollari (44mila euro). Rispetto al record di 64mila 895 dollari toccato lo scorso 14 aprile la flessione è di quasi il 18%. Si tratta delladi quotazione più forte da febbraio. Scendono velocemente anche ledi Ethereum, un’altrapiù utilizzate e scambiate, in un movimento al ribasso che coinvolge moltecriptooggi esistenti. In mattinata sono circolate indiscrezioni, per ora non confermate, secondo cui il Tesoro statunitense sarebbe in procinto di avviare inchieste su diverse istituzioni finanziare che avrebbero usato ledigitale ...