Bastoni: “Con il Napoli gara tosta ma noi abbiamo imparato a soffrire” (Di domenica 18 aprile 2021) Il difensore Alessandro Bastoni ha parlato a Inter Tv prima della gara con il Napoli. Queste le sue parole: “Ci teniamo tanto a fare bene stasera, il Napoli è una squadra forte e stasera giocheremo in uno stadio dove non è facile giocare e vincere. Siamo pronti ad affrontare le difficoltà che si presenteranno e determinati a fare il massimo. Conosciamo benissimo le qualità del Napoli, soprattutto in attacco, hanno giocatori fortissimi. Loro hanno tanti giocatori che possono metterci in difficoltà, ma il nostro obiettivo oltre lo scudetto è quello di chiudere il campionato da miglior difesa e questo è un ulteriore stimolo per fare bene. Credo che quest’anno ci sia stato un ulteriore step di crescita, sappiamo soffrire e portare a casa il risultato. Siamo bravi a gestire le partite, a ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 aprile 2021) Il difensore Alessandroha parlato a Inter Tv prima dellacon il. Queste le sue parole: “Ci teniamo tanto a fare bene stasera, ilè una squadra forte e stasera giocheremo in uno stadio dove non è facile giocare e vincere. Siamo pronti ad affrontare le difficoltà che si presenteranno e determinati a fare il massimo. Conosciamo benissimo le qualità del, soprattutto in attacco, hanno giocatori fortissimi. Loro hanno tanti giocatori che possono metterci in difficoltà, ma il nostro obiettivo oltre lo scudetto è quello di chiudere il campionato da miglior difesa e questo è un ulteriore stimolo per fare bene. Credo che quest’anno ci sia stato un ulteriore step di crescita, sappiamoe portare a casa il risultato. Siamo bravi a gestire le partite, a ...

