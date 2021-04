Ancora Quartararo! El “Diablo” trionfa anche sui saliscendi portoghesi

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 18 aprile 2021) Back to back per il “” Quartararo che si ripete dopo Doha. Grandissima gara del francese che nonostante una partenza non perfetta risale la classifica dominando la gara. Dietro di lui un enorme Bagnaia. Scattato dall’ 11ma posizione dopo i fatti della qualifica rimonta fino al 2° posto. 3° Mir, il campione del mondo in carica sempre molto solido e continuo su tutti i circuiti. La gara di Portimao della MotoGP è però costellata di cadute: Rins scivola mentre era negli scarichi di Quartararo, Zarco lo imita mentre lottava per il podio. Nei primi giri Pol Espargaro, Jack Miller e Oliveira avevano aperto le danze finendoloro nella ghiaia. Rossi out, mentre Marquez chiude 7mo al rientro. Beffa Bagnaia: è Quartararo il pole man del Portogallo Gara Portimao MotoGP: i risultati Dietro il trio Quartararo, Bagnaia, Mir si piazza il nostro ...