Amstel Gold Race 2021 | Marc Hirschi | “Non sono al massimo della condizione Il percorso nuovo sarà una variabile per tutti”

(Di domenica 18 aprile 2021)si preannuncia come uno dei protagonisti dell’in programma oggi. Il ciclista elvetico, però, dovrà fare i conti contro avversari del calibro di Wout van Aert, assoluto favorito di giornata, e Jualian Alaphilippe. Saranno loro i rivali più accreditati, senza dimenticare i nomi di Primoz Roglic, Tom Pidcock e perchè no del nostro Matteo Trentin. Il ciclistaUAE Team Emirates, in un’intervista rilasciata Wielerflits e ripresa da cyclingpro, ha raccontato delle tante problematiche fisiche che ha dovuto affrontare nel periodo di avvicinamento alla classica neerlandese: “Quell’infortunio all’anca non è dovuto solo al cambio di attrezzatura dopo il mio trasferimento. Ho ho una piccola differenza nella dimensione delle gambe, quindi ...

Il trittico delle Ardenne comincia domenica 18 aprile, come da tradizione, con la Amstel Gold Race. Seguiranno la Freccia Vallone e la Liegi - Bastogne - Liegi. Marc Hirschi si preannuncia come uno dei protagonisti dell'Amstel Gold Race 2021 in programma oggi. Il ciclista elvetico, però, dovrà fare i conti contro avversari del calibro di Wout van Aert, assoluto favorito di giornata, e Julian Alaphilippe. Da Valkenburg a Berg en Terblijt per la più importante gara in linea olandese: il Limburgo torna ad ospitare l'Amstel Gold Race, annullata lo scorso anno a causa della pandemia.