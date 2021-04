Amici 20 | Raoul Bova troppo emozionato | ' Perdonatemi' La De Filippi gli fa una proposta a sorpresa

Advertising

FriseSally : RT @NadiaZanelli4: @CaterinaCategio @agustin_gut @scastaldi9 @CristianeGLima @neblaruz @Rebeka80721106 @ampomata @javiango @Matibo11 @1Atsu… - Whitterick1 : RT @NadiaZanelli4: @CaterinaCategio @agustin_gut @scastaldi9 @CristianeGLima @neblaruz @Rebeka80721106 @ampomata @javiango @Matibo11 @1Atsu… - scastaldi9 : RT @NadiaZanelli4: @CaterinaCategio @agustin_gut @scastaldi9 @CristianeGLima @neblaruz @Rebeka80721106 @ampomata @javiango @Matibo11 @1Atsu… - zazoomblog : Amici 2021 quinta puntata Serale minuto per minuto – Loredana Bertè e Raoul Bova ospiti - #Amici #quinta #puntata… - NadiaZanelli4 : @CaterinaCategio @agustin_gut @scastaldi9 @CristianeGLima @neblaruz @Rebeka80721106 @ampomata @javiango @Matibo11… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Raoul

20,Bova troppo emozionato: 'Perdonatemi'. La De Filippi gli fa una proposta a sorpresa . L'attore in studio durante per promuore la nuova fiction mediaset 'buongiorno mamma', è sembrato ......' e l'amatissimo attoreBova. In giuria: Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash - Per scoprire in anticipo cosa succedera questa sera potete20, LE SQUADRE Celentano - Zerbi: ...Nello scorso serale di Amici, ovviamente non sono mancati litigi e grandi sorprese ... Ospite della serata è stato Raoul Bova, il quale ha voluto fare una piccola digressione sul suo ruolo di padre.Loredana Bertè e il gesto choc durante il serale di Amici 20: «Io non prendo in giro il mio pubblico». La cantante dalla chioma turchina, ha presentato sul palco, ...