Amici 20 | Enula svela il motivo per cui si dipinge il volto

Enula, dopo esser stata eliminata ad Amici di Maria De Filippi ha seguito le orme di Tommaso Stanzani e si è presentata nel salotto di Verissimo di Silvia Toffanin. Nel corso dell'intervista, avrebbe spiegato il motivo per il quale si dipinge il viso, ma, stranamente, non avrebbe nominato Leo Gassman. Le parole di Enula "Sarò eternamente grata per questa esperienza. È stato bellissimo, porterò tutto con me. Il ritorno alla realtà è stato impegnativo, adesso sto ritrovando l'equilibrio". Com'è possibile notare dalla foto anteprima, Enula anche a Verissimo si è presentata con la faccia e le mani dipinte (come aveva nella scuola), per questo motivo la Toffanin le ha chiesto delucidazioni a riguardo.

