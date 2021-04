Vaccini si accelera: 347.279 in 1 giorno. Oltre 15.000 contagi, 310 morti, in calo ricoveri (Di sabato 17 aprile 2021) Oggi il termometro dei Vaccini segna Oltre 14 milioni di persone vaccinate con una sola dose e di queste Oltre 4 milioni con due. E' il risultato del monitoraggio del governo che continua a tenere d'... Leggi su tg.la7 (Di sabato 17 aprile 2021) Oggi il termometro deisegna14 milioni di persone vaccinate con una sola dose e di queste4 milioni con due. E' il risultato del monitoraggio del governo che continua a tenere d'...

