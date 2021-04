Troppi contagi, a Baselice scuole chiuse e limitazioni di orario per i negozi (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBaselice (Bn) – Con ordinanza sindacale contingibile ed urgente, il sindaco di Baselice, Lucio Ferella, attua misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 con sospensione attività scolastica, chiusure esercizi e riduzione orario. dal 18 aprile 2021 fino a domenica 24 aprile. Prorogata la sospensione dell’attività didattica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, e possibilità di didattica in presenza per gli alunni con disabilità; gli esercizi commerciali e in generale di tutti gli esercizi a cui è consentita l’apertura dalle vigenti disposizioni governative e regionali (ivi compresi esercizi di vendita di generi alimentari e l’edicola) è consentita nella fascia oraria dalle 05.00 alle 18.00. Dopo le 18.00, per i soli beni alimentari e di prima ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – Con ordinanza sindacale contingibile ed urgente, il sindaco di, Lucio Ferella, attua misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 con sospensione attività scolastica, chiusure esercizi e riduzione. dal 18 aprile 2021 fino a domenica 24 aprile. Prorogata la sospensione dell’attività didattica in presenza per tutte ledi ogni ordine e grado, pubbliche o private, e possibilità di didattica in presenza per gli alunni con disabilità; gli esercizi commerciali e in generale di tutti gli esercizi a cui è consentita l’apertura dalle vigenti disposizioni governative e regionali (ivi compresi esercizi di vendita di generi alimentari e l’edicola) è consentita nella fascia oraria dalle 05.00 alle 18.00. Dopo le 18.00, per i soli beni alimentari e di prima ...

