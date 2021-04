Serie B: l’Empoli dilaga. Il Lecce passa a Vicenza ma Gondo ribalta il Venezia nel recupero e la Salernitana resta a “-1” (Di sabato 17 aprile 2021) Sabato di Serie B in cui si è giocata la 34a giornata, manca all’appello soltanto Pescara-Virtus Entella, gara che si recupererà il 27 aprile a causa del cluster di Covid-19 che ha colpito gli abbruzzesi. Poker dell’Empoli tra le mura amiche ai danni del Brescia, torna al successo il Monza dopo quattro gare senza i tre punti, 2-1 alla Cremonese firmato Frattesi e Dany Mota. Il Lecce passa sul campo del Vicenza e consolida il secondo posto, ribalta in extremis la Salernitana nello scontro diretto con il Venezia, due reti nel recupero di Cedric Gondo. Ecco tutti i risultati e la classifica aggiornata: Empoli-Brescia 4-2 L.R. Vicenza-Lecce 1-2 Monza-Cremonese 2-1 Pisa-Cosenza ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 aprile 2021) Sabato diB in cui si è giocata la 34a giornata, manca all’appello soltanto Pescara-Virtus Entella, gara che si recupererà il 27 aprile a causa del cluster di Covid-19 che ha colpito gli abbruzzesi. Poker deltra le mura amiche ai danni del Brescia, torna al successo il Monza dopo quattro gare senza i tre punti, 2-1 alla Cremonese firmato Frattesi e Dany Mota. Ilsul campo dele consolida il secondo posto,in extremis lanello scontro diretto con il, due reti neldi Cedric. Ecco tutti i risultati e la classifica aggiornata: Empoli-Brescia 4-2 L.R.1-2 Monza-Cremonese 2-1 Pisa-Cosenza ...

