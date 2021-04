Salernitana-Venezia 2-1 | Gondo fa sognare i granata

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 17 aprile 2021)2-1. Vittoria in extremis deiche rimontano lo svantaggio negli ultimi due minuti del match e e si lanciano alla conquista del secondo posto distante appena un punto. Vantaggio veneto con Maleh intorno alla mezz’ora del primo tempo, poi l’insperata e incredibile doppietta diche manda in visibilio gli uomini di Castori. Che scelte hanno fatto i due tecnici? Castori sorprende tutti schierando un’inedita coppia d’attacco con Tutino e Cicerelli. A centrocampo, Kjine, Di Tacchio e Schiavone sono supportati sulle fasce da Casasola e Kupisz. In difesa, davanti a Belec, agiscono Veseli, Gyomber e Bogdan. Zanetti risponde con il tridente d’attacco composto da Di Mariano, Johnsen e Forte. A centrocampo, Fiordalino, Maleh e Crnigoy. In difesa, a protezione di Maeppa, ci sono Mazzocchi, ...