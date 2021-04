Renzi, covid: giusto ripartire, bravo Draghi (Di sabato 17 aprile 2021) ripartire. Con saggezza e prudenza ma ripartire. La strada scelta dal Premier Draghi è quella giusta scrive Renzi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 17 aprile 2021). Con saggezza e prudenza ma. La strada scelta dal Premierè quella giusta scriveL'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Renzi covid Torna il "giallo", ma sa tanto di "verde". Partiti: ecco chi vince e chi perde sulle nuove riaperture Vince Italia Viva , ma nessuno se ne accorge, tanto ormai Renzi non conta più nulla, come si sa: al ... con un pass che attesterà l'avvenuta vaccinazione, l'esecuzione di un test Covid negativo in un ...

L'Italia respira un po' d'aria buona Per un ritorno del debito dell'Italia, proiettato verso il 160%, al livello pre - Covid del 135% ci ... Matteo Renzi lancia la campagna di Italia Viva per costruire il piano Sanità 2030, nell'ambito ...

Renzi, covid: giusto ripartire, bravo Draghi La strada scelta dal Premier Draghi è quella giusta: svoltasui vaccini, riaperture, uso intelligente del debito. Ce la faremo, siamo l’Italia, viva l’Italia”. Lo scrive su Facebook, Matteo Renzi, ...

L'Italia respira un po' d'aria buona Dal 26 aprile l'Italia esce all'aperto a respirare un po' di aria buona. Gli spostamenti saranno sempre consentiti tra regioni gialle e con un pass tra quelle di colori diversi. Un «rischio ragionato» ...

