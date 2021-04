Pillon chiede a Enzo Miccio di impedire ai suoi fan di usare meme su di lui (Di sabato 17 aprile 2021) Forse c’è un problema che riguarda il meccanismo di funzionamento dei social network che sfugge ad almeno una delle due parti in causa nella disputa Enzo Miccio contro Pillon, relativamente alla solita propaganda contro il ddl Zan. Perché quando si costruiscono o si condividono meme in rete, ognuno è responsabile di ciò che fa e non di ciò che fanno terze persone. Facciamo un esempio, tratto da una storia vera. LEGGI ANCHE > Pillon attacca la Disney per il “personaggio bisessuale” e attacca Raitre che ha dato la notizia Enzo Miccio contro Pillon, la risposta su Facebook Se un senatore della Lega pubblica quattro riquadri con altrettante immagini (tre di Simone Pillon e una di Enzo Miccio) e se quel ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 17 aprile 2021) Forse c’è un problema che riguarda il meccanismo di funzionamento dei social network che sfugge ad almeno una delle due parti in causa nella disputacontro, relativamente alla solita propaganda contro il ddl Zan. Perché quando si costruiscono o si condividonoin rete, ognuno è responsabile di ciò che fa e non di ciò che fanno terze persone. Facciamo un esempio, tratto da una storia vera. LEGGI ANCHE >attacca la Disney per il “personaggio bisessuale” e attacca Raitre che ha dato la notiziacontro, la risposta su Facebook Se un senatore della Lega pubblica quattro riquadri con altrettante immagini (tre di Simonee una di) e se quel ...

