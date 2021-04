“Neverland- un sogno per la vita”, la nascita di Peter Pan stasera in tv (Di sabato 17 aprile 2021) Questa sera su Paramount channel andrà in onda “Neverland-un sogno per la vita” (2004), diretto da Marc Forster. Il film racconta dell’incontro tra lo scrittore James Barrie e i quattro figli della vedova Sylvia Llewelyn Davies, dalla cui amicizia nacque la storia di Peter Pan. La trama di “Neverland- un sogno per la vita” La storia è ambientata a Londra nei primi anni del ‘900. James Barrie (Johnny Depp) è un autore teatrale di origini scozzesi. Nonostante l’impegno con cui scrive le sue commedie, queste non riescono ad ottenere successo nell’ambiente aristocratico londinese. Alle commedie di Barrie “manca qualcosa”, forse proprio quel tocco personale e intimo che riesca a dare un’anima alle sue opere. Lo scrittore è costantemente messo alle strette dal ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 aprile 2021) Questa sera su Paramount channel andrà in onda “-unper la” (2004), diretto da Marc Forster. Il film racconta dell’incontro tra lo scrittore James Barrie e i quattro figli della vedova Sylvia Llewelyn Davies, dalla cui amicizia nacque la storia diPan. La trama di “- unper la” La storia è ambientata a Londra nei primi anni del ‘900. James Barrie (Johnny Depp) è un autore teatrale di origini scozzesi. Nonostante l’impegno con cui scrive le sue commedie, queste non riescono ad ottenere successo nell’ambiente aristocratico londinese. Alle commedie di Barrie “manca qualcosa”, forse proprio quel tocco personale e intimo che riesca a dare un’anima alle sue opere. Lo scrittore è costantemente messo alle strette dal ...

