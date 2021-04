MotoGP, GP Portogallo 2021: risultati e classifica FP3. Bene Morbidelli e Bagnaia, Valentino Rossi e Marquez in Q1! (Di sabato 17 aprile 2021) Si è appena conclusa la terza sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. Sul tracciato di Portimao, la FP3 ha emesso i primi verdetti di questo fine settimana dell’Algarve. Il più veloce è risultato Fabio Quartararo (Yamaha) con un ottimo 1:39.044 davanti ad un redivivo Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) a 51 millesimi, quindi è terzo Francesco Bagnaia (Ducati) a 73. Hanno ben figurato anche Johann Zarco (Ducati Pramac) quarto a 184 millesimi, quinto Alex Rins (Suzuki) a 284, mentre brilla Luca Marini (Ducati Sky VR46 Avintia) settimo a 556. Nella classifica combinata dei tempi rimangono fuori dalla top10, e quindi saranno costretti a passare dalla Q1 (che prenderà il via alle ore 15.10) Joan Mir (Suzuki) dodicesimo a 774 ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) Si è appena conclusa la terza sessione di prove libere del Gran Premio del, terzo appuntamento del Mondiale. Sul tracciato di Portimao, la FP3 ha emesso i primi verdetti di questo fine settimana dell’Algarve. Il più veloce è risultato Fabio Quartararo (Yamaha) con un ottimo 1:39.044 davanti ad un redivivo Franco(Yamaha Petronas) a 51 millesimi, quindi è terzo Francesco(Ducati) a 73. Hanno ben figurato anche Johann Zarco (Ducati Pramac) quarto a 184 millesimi, quinto Alex Rins (Suzuki) a 284, mentre brilla Luca Marini (Ducati Sky VR46 Avintia) settimo a 556. Nellacombinata dei tempi rimangono fuori dalla top10, e quindi saranno costretti a passare dalla Q1 (che prenderà il via alle ore 15.10) Joan Mir (Suzuki) dodicesimo a 774 ...

