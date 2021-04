Advertising

Corriere : Salvini-Sala, scintille elettorali: Albertini agita la corsa al voto - DSantanche : 300 persone assembrate nei giorni di preghiera fuori dalle moschee abusive: che cosa è successo? Cosa aspettiamo a… - zazoomblog : Milano: Sala Albertini candidato non sarebbe sorpresa - #Milano: #Albertini #candidato - travan28 : Le “ famose “ buche di Roma, ah no, scusate: MILANO.......ssssss, silenzio, c’e’ Sala, Fontana, Moratti, Bertolaso… - MiTomorrow : I milanesi che vorranno frequentare questa struttura potranno praticare ben dodici discipline: ecco dove ?… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Sala

"Se ci fosse una candidatura di Gabriele Albertini non sarebbe una sorpresa, si è candidato già nel 2016 come capolista di Parisi, non sarebbe una sorpresa". Così il sindaco di, Giuseppe, ha commentato la possibilità che il suo sfidante alle comunali per il centrodestra possa essere l'ex sindaco, Gabriele Albertini, a margine della presentazione della sua lista ...Gabriele Albertini candidato sindaco Cdx a?/ Salvini: "si preoccupi" CONSULENZE SOSPETTE PER LA CASALEGGIO Secondo quanto riferito dal quotidiano torinese, nei mesi scorsi gli ...(Agenzia Vista) Milano, 17 Aprile 2021 Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha presentato nel corso di un evento allo SpazioAltavia la sua lista civica “Beppe Sala” in vista delle prossime elezioni ammi ...Nome in codice “Nemesi”. Al plurale anzi: le due nemesi. Che sia uno, Gabriele Albertini, oppure l’altro, Riccardo Ruggiero, il concetto non cambia. Entrambi ballano sulla stessa piastrella di Beppe S ...