L'ex re dei party del lusso dopo Covid alleva lumache: "Mi hanno ridato speranza" (Di sabato 17 aprile 2021) Dagli eventi con i grandi brand del lusso alle lumache. In mezzo, la pandemia, che ha stravolto vite e carriere portando molte persone a percorrere strade impreviste. È quello che è accaduto a Martino Crespi, curatore di eventi nei più famosi carpet e saloni del mondo. “Nel 2019 ne ho organizzati 180, uno ogni due giorni. La mia agenzia, prima del Covid-19, fatturava sei milioni di euro all’anno”, ci racconta. Con il lavoro completamente azzerato, Crespi ha trovato la sua ancora di salvezza nel “1,618 - Lumachificio aureo”, dove un milione e mezzo di chiocciole vengono allevate secondo il rigido disciplinare all’insegna della sostenibilità della Chiocciola Metodo Cherasco e vivono in un ettaro e mezzo di terreno, ascoltando le arie di Verdi e Puccini. Una vera e propria impresa, nata quasi per caso, ma destinata, ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 17 aprile 2021) Dagli eventi con i grandi brand delalle. In mezzo, la pandemia, che ha stravolto vite e carriere portando molte persone a percorrere strade impreviste. È quello che è accaduto a Martino Crespi, curatore di eventi nei più famosi carpet e saloni del mondo. “Nel 2019 ne ho organizzati 180, uno ogni due giorni. La mia agenzia, prima del-19, fatturava sei milioni di euro all’anno”, ci racconta. Con il lavoro completamente azzerato, Crespi ha trovato la sua ancora di salvezza nel “1,618 - Lumachificio aureo”, dove un milione e mezzo di chiocciole vengonote secondo il rigido disciplinare all’insegna della sostenibilità della Chiocciola Metodo Cherasco e vivono in un ettaro e mezzo di terreno, ascoltando le arie di Verdi e Puccini. Una vera e propria impresa, nata quasi per caso, ma destinata, ...

