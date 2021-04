Jannik Sinner entra nella top-20 del ranking ATP! La nuova classifica dell’azzurro | numero 2 d’Italia

(Di sabato 17 aprile 2021)entrerà ufficialmentetop-20 delATP, che verrà aggiornato lunedì 19 aprile. Si tratta della migliorin carriera per il tennista italiano, che al Masters 1000 di Montecarlo è stato eliminato al secondo turno dal serbo Novak Djokovic,1 al mondo. L’altoatesino, che si era presentato sulla terra rossa del Principato da22 del Pianeta, ha scalato tre posizioni e da lunedì occuperà il 19° postograduatoria con 2394 punti, appena davanti al canadese Felix Auger-Aliassime (2373) e allo svizzero Stan Wawrinka (2358). Il 19enne, il cui talento è elogiato non soltanto dagli addetti ai lavori ma anche dagli avversari più blasonati, si è reso protagonista di un buon inizio di stagione culminato con la ...

... al secondo turno ecco invece la vittoria sul polacco Hubert Hurkacz, cioè il fresco vincitore del torneo di Miami in finale contro. La perla naturalmente è arrivata al terzo turno, ...Fabio Fognini e, rispettivamente testa di serie numero 9 e 11 del torneo, usufruiranno di un bye al primo turno. All orizzonte del ligure c è un qualificato, mentre l altoatesino ...L'entry list e tutti i partecipanti del Masters 1000 di Madrid 2021, torneo in programma dal 12 al 18 aprile. Presenti Djokovic, Nadal, Sinner, Fognini, Berrettini e Sonego.Si è concluso da poco il sorteggio dell'ATP 500 di Barcellona, di scena nella città catalana dal 19 al 25 di aprile. Jannik Sinner sarà la testa di serie numero 11 e quindi avrà il bye al primo turno.