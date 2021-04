Il podcast «Divaniamo» | come saranno i primi Oscar post-Covid | tra previsioni e sorprese

Leggi su vanityfair

(Di sabato 17 aprile 2021) Los Angeles, 1998. Fuori dallo Shrine Auditorium Centre, insieme a una Cher con un cappello da Capitan Uncino e a un Matt Damon e a un Ben Affleck che posano per i fotografi sistemandosi il farfallino come Gregory Peck, un gruppo sparuto, ma abbastanza rumoroso, di ragazze attira l’attenzione dei presenti. Quasi nessuna ha 18 anni, eppure sono lì, brandendo cartelli di legno carichi di indignazione per esprimere tutta la loro solidarietà all’idolo Leonardo DiCaprio che, a differenza delle colleghe Kate Winslet e Gloria Stewart, non ha ottenuto la candidatura alla 70esima edizione degli Oscar per il suo ruolo in Titanic. Da allora sono passati 23 anni, e di cose ne sono cambiate parecchie. Non solo perché quella del 1998 fu la serata più vista della storia degli Oscar – gli spettatori erano 57 milioni. Nel 2020, per intenderci, erano 23 -, ma anche perché dello sfavillio del tappeto rosso e della calca dei reporter e dei fotografi, quest’anno resterà solo un ricordo sbiadito.