Funerale principe Filippo | occhi su William e Harry | le ultime indiscrezioni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Funerale principe

Alle 15 in punto (le 16 ora italiana) è scattato il minuto di silenzio nazionale in omaggio delFilippo prima dei solenni funerali. Sono state le truppe reali ad annunciare con un fischio dell'artigilieria il momento di silenzio. 17 aprile 2021Londra, 17 apr 16:57 - IlFilippo, duca di Edimburgo e consorte della regina Elisabetta del Regno Unito, è stato ... Mentre il coro canta "God Save the Queen", l'inno britannico, il...Sabato 17 aprile tutto il mondo ha seguito in diretta il funerale del Principe Filippo nella Cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor. A colpire è stata la figura della Regina, in lacrime, ...L’Ultimo saluto per Filippo è nella Cappella del Castello di Windsor. Elisabetta assiste alla cerimonia da sola nel suo banco ...