Federica Pellegrini: “Matrimonio e figli non si programmano. Dopo Magnini…” (Di sabato 17 aprile 2021) Federica Pellegrini ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, tra l’Olimpiade sempre più vicina e i suoi progetti futuri, tra piscina e vita privata: “Il Covid? È stata una grande fatica riprendermi. Temevo per i... Leggi su golssip (Di sabato 17 aprile 2021)ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, tra l’Olimpiade sempre più vicina e i suoi progetti futuri, tra piscina e vita privata: “Il Covid? È stata una grande fatica riprendermi. Temevo per i...

Advertising

Affaritaliani : Federica Pellegrini: 'Dopo le Olimpiadi di Tokyo...'. L'annuncio della Divina - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #pellegrini Fede e gli anni della Rosea: Oggi parliamo di Fede in un’occasione c… - SwimmerShopit : RT @SwimmerShopit: Antidoping per Federica Pellegrini. Ricominciano gli Allenamenti a Verona - mategaia : Dopo gli auguri di salvini a Federica Pellegrini, hanno cancellato le olimpiadi ... non si sa mai ... - GossipItalia3 : Federica Pellegrini stellare, il leggings una seconda pelle: fisico statuario #gossipitalianews -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini Pellegrini: "Colleziono le pagine di Gazzetta. E quel titolo che mi fece arrabbiare..." Federica Pellegrini protagonista della serie di interviste dedicate ai miti dei nostri 125 anni. La campionessa azzurra si è raccontata in esclusiva a Stefano Arcobelli della Gazzetta dello Sport Pier ...

La mappatura degli studi d'artista a Roma (e come visitarli) Assieme a Niccolò Pellegrini e i suoi attraversamenti si va alla scoperta di Roma vista da una ... Oltre i sensi è il progetto di Federica Antonucci e Delfina Balistreri che coinvolge persone dotate di ...

Fede, i 125 anni della Gazzetta e i 5 Giochi. "L'orgoglio di essere un simbolo" La Gazzetta dello Sport Federica Pellegrini: "Dopo le Olimpiadi di Tokyo...". L'annuncio della Divina Federica Pellegrini pensa alle Olimpiadi e fa le carte alla sua gara: " Tokyo? I 200 saranno una delle gare più tirate di sempre. Bisognerà veramente essere preparati a sostenere tre sessioni al 100% ...

Federica Pellegrini ‘esce’ dalla vasca: “Dopo Tokyo inizia una nuova vita” "Tokyo? I 200 saranno una delle gare più tirate di sempre. Bisognerà veramente essere preparati a sostenere tre sessioni al 100% con una minima progressione per la fatica. Con la forma del 2019...". L ...

protagonista della serie di interviste dedicate ai miti dei nostri 125 anni. La campionessa azzurra si è raccontata in esclusiva a Stefano Arcobelli della Gazzetta dello Sport Pier ...Assieme a Niccolòe i suoi attraversamenti si va alla scoperta di Roma vista da una ... Oltre i sensi è il progetto diAntonucci e Delfina Balistreri che coinvolge persone dotate di ...Federica Pellegrini pensa alle Olimpiadi e fa le carte alla sua gara: " Tokyo? I 200 saranno una delle gare più tirate di sempre. Bisognerà veramente essere preparati a sostenere tre sessioni al 100% ..."Tokyo? I 200 saranno una delle gare più tirate di sempre. Bisognerà veramente essere preparati a sostenere tre sessioni al 100% con una minima progressione per la fatica. Con la forma del 2019...". L ...