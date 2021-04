Diffidati Sassuolo-Fiorentina, neroverdi a rischio squalifica in vista del Milan (Di sabato 17 aprile 2021) I Diffidati di Sassuolo-Fiorentina, i neroverdi a rischio squalifica in vista del Milan nel turno infrasettimanale. Al Mapei Stadium gli emiliani ospitano i viola e sono tre i ragazzi di De Zerbi che rischiano di saltare il prossimo impegno contro i rossoneri in caso di ammonizione. Si tratta di Domenico Berardi, Rogerio e Filip Djuricic che, qualora dovessero giocare, salterebbero la prossima partita per squalifica. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 aprile 2021) Idi, iindelnel turno infrasettimanale. Al Mapei Stadium gli emiliani ospitano i viola e sono tre i ragazzi di De Zerbi che rischiano di saltare il prossimo impegno contro i rossoneri in caso di ammonizione. Si tratta di Domenico Berardi, Rogerio e Filip Djuricic che, qualora dovessero giocare, salterebbero la prossima partita per. SportFace.

Advertising

pelmilan : @ildpaa Siamo anche pieni di diffidati per le partite più importanti Sassuolo Lazio - calcioepepe : @gizzo97 #ManchesterUnitedRoma La differenza tra una big europea e noi? Loro hanno tre diffidati, ovviamente tutti… - laziofans : Benevento, tre diffidati in casa dei campani: Lazio a rischio: Il Benevento di Filippo Inzaghi sfida il Sassuolo… - _Berlino_ : Situazione che bisogna saper gestire visto che le prossime 3 sono Genoa,Sassuolo,e Lazio. DIFFIDATI: Calhanoglu,… - elrossoner : le prossime due in casa contro Genoa e Sassuolo con Ibra squalificato e 5949 diffidati, non capisco cosa potrebbe mai andare storto -

Ultime Notizie dalla rete : Diffidati Sassuolo Insidia Napoli per lo scudetto Inter, show Atalanta - Juventus Impegni di pari livello per le due outsider in corsa per l'ottavo posto, Sassuolo e Verona. Gli ... che sta pensando di far riposare i diffidati in vista delle altre sfide salvezza. Scamacca vuole ...

Serie A: Sassuolo - Fiorentina, formazioni Probabili formazioni di Sassuolo - Fiorentina: Sassuolo (4 - 2 - 3 - 1): 47 Consigli; 17 Muldur, 2 ... All.: De Zerbi Squalificati: nessuno Diffidati: Berardi, Djuricic, Rogerio Indisponibili: Locatelli,...

Diffidati Sassuolo-Fiorentina, neroverdi a rischio squalifica in vista del Milan I diffidati di Sassuolo-Fiorentina, i neroverdi a rischio squalifica in vista del Milan nel turno infrasettimanale. Al Mapei Stadium gli emiliani ospitano i viola e sono tre i ragazzi di De Zerbi che ...

Castrovilli e quella frase…sibillina sui social? Nel frattempo si prospetta la panchina per il numero 10… Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, oggi rientrano Ribery e Pulgar dalla squalifica: sono le due uniche novità dall’Atalanta al Sassuolo. Le scelte rimangono comunque tali quando ci sono più a ...

Impegni di pari livello per le due outsider in corsa per l'ottavo posto,e Verona. Gli ... che sta pensando di far riposare iin vista delle altre sfide salvezza. Scamacca vuole ...Probabili formazioni di- Fiorentina:(4 - 2 - 3 - 1): 47 Consigli; 17 Muldur, 2 ... All.: De Zerbi Squalificati: nessuno: Berardi, Djuricic, Rogerio Indisponibili: Locatelli,...I diffidati di Sassuolo-Fiorentina, i neroverdi a rischio squalifica in vista del Milan nel turno infrasettimanale. Al Mapei Stadium gli emiliani ospitano i viola e sono tre i ragazzi di De Zerbi che ...Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, oggi rientrano Ribery e Pulgar dalla squalifica: sono le due uniche novità dall’Atalanta al Sassuolo. Le scelte rimangono comunque tali quando ci sono più a ...