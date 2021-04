Covid, allarme OMS: “Contagi e morti in aumento” (Di sabato 17 aprile 2021) L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato l’ennesimo allarme: “Contagi e morti in aumento”. In tutta Italia, invece, curva epidemica in decrescita “In tutto il mondo i Contagi e le morti stanno continuando ad aumentare a un tasso preoccupante“, ha dichiarato il Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel corso di un briefing su Papua Nuova Guinea e area del Pacifico occidentale. “A livello globale il numero di nuovi casi di Covid per settimana è quasi raddoppiato negli ultimi due mesi, si sta avvicinando il tasso più alto di infezione visto finora durante la pandemia“, ha sottolineato. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Angela Merkel, Cancelliera della Repubblica Federale di Germania: ... Leggi su ck12 (Di sabato 17 aprile 2021) L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato l’ennesimo: “in”. In tutta Italia, invece, curva epidemica in decrescita “In tutto il mondo ie lestanno continuando ad aumentare a un tasso preoccupante“, ha dichiarato il Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel corso di un briefing su Papua Nuova Guinea e area del Pacifico occidentale. “A livello globale il numero di nuovi casi diper settimana è quasi raddoppiato negli ultimi due mesi, si sta avvicinando il tasso più alto di infezione visto finora durante la pandemia“, ha sottolineato. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Angela Merkel, Cancelliera della Repubblica Federale di Germania: ...

Italia sopravvive al marito e ai suoi tre figli: a 95 anni guarisce anche dal covid Dal pur terribile specie nei confronti delle persone molto anziane e fragili, dal Covid si può guarire. Anche alla bella età di 95 anni, con qualche patologia ...

