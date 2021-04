Carni lavorate e malattie cardiovascolari | un rischio reale

(Di sabato 17 aprile 2021) Uno studio condotto dagli scienziati di Hamilton, ha trovato un legame tra mangiare carne lavorata e unpiù elevato di. Lo stesso studio non ha trovato lo stesso legame con la carne rossa o il pollame non trasformati. Le informazioni provengono dalle diete e dai risultati sanitari di 134.297 persone provenienti da 21 paesi che si estendono in cinque continenti, che sono state monitorate dai ricercatori per i dati sul consumo di carne e sulle. Dopo aver seguito i partecipanti per quasi un decennio, i ricercatori hanno scoperto che il consumo di 150 grammi o più di carne lavorata a settimana era associato a unsuperiore del 46% die a un ...

Le carni lavorate, cioè quella salate, affumicate e così via, se consumate regolarmente aumentano il rischio di malattie cardiovascolari. Lo stesso legame, invece, non emerge per quelle non processate, ...