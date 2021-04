Billie Jean King Cup 2021 | Elisabetta Cocciaretto è una leonessa | batte la Buzarnescu e manda avanti l’Italia!

(Di sabato 17 aprile 2021) La sfida diCup contro la Romania si chiude così come si era aperta: confestante a fine match che regala le qualificazioni alla fase finale 2022 all’Italia, ribadendo così che il suo sorriso è forse il più splendente del presente e del futuro tennistico femminile azzurro. La giovane anconetana vince da vera e propriala sua quinta partita su cinque nella competizionendo Mihaela7-5 7-6 in due ore e tre quarti, chiudendo così la sfida di playoff contro la Romania. Come ci aveva insegnato la partita di ieri di Martina Trevisan, quando si gioca con lala partita rischia di diventare una vera e propria guerra. Succede già nel secondo estenuante gioco, con la ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Billie Jean

... vince anche Paolini! DIRETTA ROMANIA ITALIA: SI COMINCIA! Pronti a vivere la seconda giornata di Romania Italia per i playoff dellaKing Cup 2021 , spendiamo però adesso qualche parola ...ROMANIA - Nella città di Cluj , per i play off dellaKing Cup, quest'oggi è andato in scena il 2 - 0 inferto alla Romania dalle portacolori azzurre , con quota parte del successo afferente alle terre di casa nostra. A servire la causa ...La 20enne di Ancona conquista la quinta vittoria in questa competizione che permette all’Italia di sconfiggere la Romania.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito. L'Italia si qualifica per i preliminari del tabellone principale della Billie Jean King Cup del pros ...