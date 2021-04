A fine campionato possibile rinnovo di Mertens col Napoli fino al 2023 (Di sabato 17 aprile 2021) Il matrimonio tra il Napoli e Dries Mertens è destinato a durare ancora. Stando alle ultime notizie riportate dall’edizione odierna del quotidiano ‘Tuttosport’, ci sarebbe la possibilità che il campione belga possa prolungare il suo contratto almeno fino al 2023, usufruendo così della clausola inserita nell’ultimo contratto firmato (che prevede un prolungamento di altri 2 anni) con la società del presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro ha tutte le intenzioni di puntare ancora su ‘Ciro’ (simpatico nomignolo dato al foletto belga dai tifosi partenopei) malgrado il neo arrivato Victor Osimhen stia consolidando la sua importante presenza nell’attacco azzurro ed all’interno della squadra. La speranza per l’intera città di Napoli e provincia è quella di tenere Mertens a vita, ... Leggi su optimagazine (Di sabato 17 aprile 2021) Il matrimonio tra ile Driesè destinato a durare ancora. Stando alle ultime notizie riportate dall’edizione odierna del quotidiano ‘Tuttosport’, ci sarebbe la possibilità che il campione belga possa prolungare il suo contratto almenoal, usufruendo così della clausola inserita nell’ultimo contratto firmato (che prevede un prolungamento di altri 2 anni) con la società del presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro ha tutte le intenzioni di puntare ancora su ‘Ciro’ (simpatico nomignolo dato al foletto belga dai tifosi partenopei) malgrado il neo arrivato Victor Osimhen stia consolidando la sua importante presenza nell’attacco azzurro ed all’interno della squadra. La speranza per l’intera città die provincia è quella di tenerea vita, ...

