Valanga in Friuli: morti due escursionisti, salvo il terzo che ha dato l'allarme

Valanga in Friuli Venezia Giulia, sul monte Jof di Montasio, tra Malborghetto Valbruna e Chiusaforte (Udine): due escursionisti sono rimasti uccisi sotto la neve che li ha travolti la mattina di venerdì 16 aprile. I due escursionisti non ce l'hanno fatta, mentre un terzo componente della spedizione è stato invece solo sfiorato dalla Valanga ed è stato soccorso in parete dai tecnici del Soccorso alpino del Friuli e della Guardia di Finanza. I due coinvolti sono Carlo picotti, 36enne di Cividale del Friuli, aspirante guida alpina, e di Federico De Luisa, 41enne di Udine. Avevano effettuato la salita dalle pendici meridionali del Jóf Fuart per andare a sciare nella nota gola, una delle vie d'accesso aperte da Julius Kugy e tra le discese ...

Ultime Notizie dalla rete : Valanga Friuli Valanga in Friuli: trovati morti due escursionisti, salvato un terzo Jôf Fuart. Travolti e uccisi da una valanga in Friuli Venezia Giulia mentre facevano sci fuoripista su neve fresca. Si tratta di due escursionisti molto esperti. I due sciatori, entrambi friulani sui quarant'anni, avevano appena ...

