The Elder Scrolls Online, in arrivo le loot box acquistabili senza denaro reale (Di venerdì 16 aprile 2021) The Elder Scrolls Online permetterà tra non molto ai giocatori di acquistare oggetti presenti nelle loot box senza dover sborsare un centesimo. Questa rivoluzione verrà implementata nell'aggiornamento 30 previsto per giugno per tutti i giocatori. Attraverso il completamente di attività giornaliere e settimanali, queste garantiscono varie ricompense, come oro o esperienza, oltre a una nuova valuta chiamata Seals of Endeavour. Questa valuta può essere usata per acquistare uno qualsiasi degli oggetti presenti nelle loot box attualmente disponibili nel gioco. Tra questi oggetti troverete pergamene XP, pozioni, oggetti cosmetici, cavalcature e molto altro. Ciò significa che con questa nuova aggiunta i giocatori saranno in grado per la prima volta di acquistare questi oggetti attraverso il ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 aprile 2021) Thepermetterà tra non molto ai giocatori di acquistare oggetti presenti nelleboxdover sborsare un centesimo. Questa rivoluzione verrà implementata nell'aggiornamento 30 previsto per giugno per tutti i giocatori. Attraverso il completamente di attività giornaliere e settimanali, queste garantiscono varie ricompense, come oro o esperienza, oltre a una nuova valuta chiamata Seals of Endeavour. Questa valuta può essere usata per acquistare uno qualsiasi degli oggetti presenti nellebox attualmente disponibili nel gioco. Tra questi oggetti troverete pergamene XP, pozioni, oggetti cosmetici, cavalcature e molto altro. Ciò significa che con questa nuova aggiunta i giocatori saranno in grado per la prima volta di acquistare questi oggetti attraverso il ...

Ultime Notizie dalla rete : The Elder Il sogno di The Elder Scrolls Online nato con Oblivion | Intervista ESCLUSIVA a Rich Lambert Spalancando le porte dell'Oblivion con il nuovo anno di gioco, The Elder Scrolls Online ha compiuto ben 7 anni di attività . Di eventi, personaggi e storie sotto la sua egida ne sono passati davvero tanti, e ognuno di essi può ancora essere vissuto nel gioco, ma ...

The Elder Scrolls Online: Blackwood - Anteprima tra le Fiamme dell'Ambizione Dai draghi ai vampiri, le avventure su The Elder Scrolls Online non ci sono mai mancate negli ultimi anni e abbiamo avuto modo di esplorare nelle nostre anteprime , recensioni e approfondimenti dedicati . Con molta probabilità se state ...

The Elder Scrolls Online, in arrivo le loot box acquistabili senza denaro reale All'interno di The Elder Scrolls Online stanno per arrivare le loot box acquistabili senza usare denaro reale.

The elder Scrolls Online: nuove quest Endeavors in arrivo! The Elder Scrolls Online si prepara a rilasciare Blackwood, nuova espansione che rivoluzionerà per un altro anno il famoso MMORPG di Zenimax. Inoltre sembrerebbe che, tra le possibili ricompense di qu ...

