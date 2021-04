Tajani | Patrimoniale? No a temi divisivi

(Di venerdì 16 aprile 2021) Avanti tutta con Draghi, lavorando anche con la sinistra. E proprio per questo l'agenda di governo non dovrà uscire dai binari della lotta alla pandemia e del rilancio economico: "L'ultimo incontro con il premier è stato molto positivo", dichiara Antonio, vicepresidente di Forza Italia, uscendo da Palazzo Chigi. "Gli abbiamo confermato la nostra posizione assolutamente favorevole per quanto riguarda le riaperture. E' un cambio di passo rispetto al precedente governo, e questo anche grazie all'azione di Forza Italia. Abbiamo insisto molto anche sullo scostamento di bilancio, scelta che consideriamo molta positiva. Siamo convinti che adesso sia giusto sostenere tutte quelle categorie che hanno sofferto non per loro responsabilità ma perché sono state costrette a chiudere: albergatori, bar, ristoranti e mondo dello sport. Dove abbiamo detto che si deve fare di più. ...

Advertising

TV7Benevento : Governo: Tajani, 'no a patrimoniale e a divisioni su temi etici'... -

Ultime Notizie dalla rete : Tajani Patrimoniale

"Non si pensi allae a temi etici divisivi. Abbiamo chiesto a tutte le forze politiche ... E' quanto ha detto Antonio, Coordinatore Nazionale di Forza Italia, a margine del vertice a ...'Abbiamo detto in maniera molto chiara che non si pensi a unada parte di nessuna forza politica: non e' il momento di scelte divisive, anche su temi ... Antonio, dopo aver ...Avanti tutta con Draghi, lavorando anche con la sinistra. E proprio per questo l'agenda di governo non dovrà uscire dai binari della lotta alla pande ..."Abbiamo chiesto a tutte le forze politiche e al presidente Draghi di evitare contrapposizioni". "Non si pensi alla patrimoniale e a temi etici divisivi. Abbiamo chiesto a tutte le forze politiche e a ...