Serie B, Spal - Ascoli 1 - 2. A Rastelli non basta Valoti
FERRARA - L'Ascoli espugna Ferrara in rimonta per 1 - 2 battendo la Spal al termine di una gara incerta fino all'ultimo: dopo il vantaggio di Valoti al 26', gli ospiti hanno pareggiato Sabiri al ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie Spal Colpo Ascoli a Ferrara, Sabiri e Bajic ribaltano la Spal: salvezza possibile? preoccupante per la Spal, che nell'ultimo turno aveva vinto a sorpresa in casa del Lecce e che ora, con questa sconfitta, può farsi superare dal Chievo al sesto posto. Per Rastelli, che nel secondo ...

Serie B, Spal - Ascoli 1 - 2. A Rastelli non basta Valoti Nel finale la Spal crea palle gol in serie alla ricerca del pareggio ma, al triplice fischio siamo ancora sull'1 - 2. Con questo successo l'Ascoli si rilancia andando a 37 punti con 5 lunghezze sui ...

Serie B, crolla la SPAL in casa contro l’Ascoli Risultato clamoroso nell'anticipo di Serie B con la SPAL che si fa rimontare dall'Ascoli e mette a rischio la sua posizione nei playoff.

L'Ascoli passa a Ferrara: Spal ko L’Ascoli ha battuto per 2-1 in trasferta la Spal al Mazza nell’anticipo della 34esima giornata del campionato di Serie B giocato venerdì sera. I marchigiani si sono imposti in rimonta, ribaltando la r ...

