Serie B | l’Ascoli rimonta la Spal A Valoti rispondono Sabiri e Bajic 2-1

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 16 aprile 2021) Anticipo della 34a giornata inB, allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara si sfidanoed Ascoli:la sblocca dopo 26? per i padroni di casa, ma prima del riposo pareggiaal 42?. Nella ripresa è diil gol vittoria al 53?, che regala altre punti inattesi e fondamentali per allontanarsi un po’ dalle zone calde della classifica. I bianconeri sono al sedicesimo posto con 37 punti,ferma a quota 50 al sesto posto in attesa delle altre. Foto: Twitter Lega B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.