“Scusate ma non riesco” Barbara D’Urso ferma tutto a Pomeriggio 5 | non era mai successo prima

Un nuovo appuntamento quello di ieri giovedì 15 aprile con Pomeriggio Cinque, puntata ricca come sempre e che nella seconda parte parte, quella dedicata al gossip e agli argomenti più leggeri, ha visto tra i vari ospiti, sia i studio che in collegamento, anche Amedeo Goria e la sua giovane amica. Solo amicizia? Il tema trattato difatti era proprio quello della differenza d'età tra i componenti di una coppia, e anche se Goria, che ha circa trent'anni in più della ragazza che più volte ha affermato di essere la sua fidanzata e di essere innamorata, ha tenuto a precisare che con Vera Miales, questo il nome della modella: C'è una bella amicizia. Non siamo fidanzati perché non voglio fidanzarmi con nessuno. Ci frequentiamo ma mi piace la solitudine. La risposta di Vera non è stata molto chiara, un "rispetto Amedeo" che ha fatto pensare quasi ...

TV8it : Scusate, sappiamo che non dovremmo essere di parte ma… @OriettaBerti TI SI AMA. ?? #NameThatTune @AchilleIDOL - r3dbikiki : che ha saputo dimostrato di poter fare bella figura su uno stile che non aveva mai studiato. se poi criticano la c… - GiuseppeAlfon20 : RT @beehyvelex: scusate ma Ilary Blasi non è umana #isola - Malvy34087444 : RT @jessicaaaaa05: Scusate ma quella preferita di dio laggiù perché ca??????o non si gira ?????? porca miseria.. comunque parliamo dei polpacci… - donlione1 : Scusate, ma se lo Xanax si chiama Xanax perché una Canna non si chiama Cannac? -

Ultime Notizie dalla rete : Scusate non Antonella Clerici ricorda commossa Carmela, morta per Covid: 'Mi è stata vicina tanti anni' "Scusate se faccio questa cosa, ma noi siamo qui in Rai lavoriamo, ci conosciamo tutti, ci vogliamo ... "Non lo dico mai " ha iniziato - ma grazie! Grazie per l'affetto con cui ci seguite , noi non ...

Non c'è nulla di più garroniano di 'Gomorra', e anche i garroniani dovrebbero ricordarselo Lei ridacchia: "Scusate, ma non vedo alcun rapporto coi maestri citati". I garroniani ridacchierebbero pure loro, o forse insorgerebbero: ma come, Matteo dove l'avete lasciato?! Ma anche questo ...

DAZN si scusa per il black-out e offre 1 mese gratis o un voucher di 10 euro La comunicazione è stata inviata pochi minuti fa a tutti i clienti DAZN italiani via mail o tramite appD: " vogliamo offrirti un mese di accesso a DAZN senza ulteriori costi aggiuntivi ", si legge. Du ...

Barbara D'Urso in lacrime a Pomeriggio 5 interrompe l'intervista: «Scusate, non ce la faccio...» Barbara D'Urso spiazza tutti e interrompe l'intervista a Pomeriggio 5: «Scusate, non ce la faccio...». Pochi minuti fa, è terminato il programma ...

