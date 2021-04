Rimborso DAZN, come fare per avere il mese gratis dopo i problemi di Inter-Cagliari (Di venerdì 16 aprile 2021) Rimborso DAZN, utenti ancora arrabbiati per i disservizi registrati nell’ultimo weekend in particolare per la partita Inter Cagliari. In tantissimi infatti hanno avuto problemi a collegarsi e chi ce l’ha fatta ha dovuto fare i conti con rallentamenti e stop frequenti. Insomma, non proprio un biglietto da visita “ideale” per chi dovrebbe trasmettere i prossimi 3 campionati (ma la partita dei ricorsi è solo all’inizio). Domenica 11 aprile 2021 è stata infatti la data del down che ha causato i problemi di collegamento per i tifosi. I disservizi, ha reso noto DAZN, sarebbero stati causati “da alcuni fornitori esterni” all’azienda. Ciò nonostante l’emittente si è subito attivata per concedere il Rimborso. Rimborso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 aprile 2021), utenti ancora arrabbiati per i disservizi registrati nell’ultimo weekend in particolare per la partita. In tantissimi infatti hanno avutoa collegarsi e chi ce l’ha fatta ha dovutoi conti con rallentamenti e stop frequenti. Insomma, non proprio un biglietto da visita “ideale” per chi dovrebbe trasmettere i prossimi 3 campionati (ma la partita dei ricorsi è solo all’inizio). Domenica 11 aprile 2021 è stata infatti la data del down che ha causato idi collegamento per i tifosi. I disservizi, ha reso noto, sarebbero stati causati “da alcuni fornitori esterni” all’azienda. Ciò nonostante l’emittente si è subito attivata per concedere il...

